Контракт испанца с манкунианцами действует до лета 2023 года. У клуба есть опция продления еще на один сезон, но Манчестер Юнайтед сомневается в целесообразности ее активирования, сообщает The Athletic.

Партнер Миколенко может заменить Де Хеа в Манчестер Юнайтед – испанец не оправдывает рекордную зарплату

По информации источника, существует по меньшей мере две причины попрощаться с Де Хеа. Во-первых, огромная зарплата Давида (около 20 миллионов фунтов). Даже если футболист согласится сократить ее вдвое, все еще будет получать наравне с другими лидерами МЮ. Во-вторых, испанец очень неуверенно играет ногами, что является ключевым требованием Тен Хага.

Отмечается, что нидерландец хочет получить в свое распоряжение голкипера, который будет уверенно действовать даже за пределами штрафной. У Манчестер Юнайтеда уже есть список претендентов. В частности, речь идет о Диоге Кошту из Порту, ставшего накануне рекордсменом Лиги чемпионов.