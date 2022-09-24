Руководство "красных дьяволов" не уверено в целесообразности продления контракта с Давидом Де Хеа, информирует The Telegraph.

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Контракт испанца завершается следующим летом, но у клуба есть опция продления еще на один сезон. Манчестер Юнайтед обеспокоен большой зарплатой голкипера, которому вскоре исполнится 32 года. Де Хеа с 350 тысячами фунтов в неделю является самым высокооплачиваемым вратарем мира. Дополнительной проблемой является слабая игра ногами, не слишком вписывающаяся в требования Эрика Тен Хага.

Если МЮ таки отпустит Де Хеа, то одним из кандидатов на замену считается Джордан Пикфорд. Одноклубник Миколенко хотел бы попробовать свои силы в гранде АПЛ, а его контракт с Эвертоном тоже не слишком длинный – до лета 2024-го.

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