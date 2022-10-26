Порту одолел Брюгге в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и шагнул навстречу плей-офф (4:0). Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

23-летнему вратарю Порту Диогу Коште понадобилось всего лишь 14 дней, чтобы установить рекорд в Лиге чемпионов. Он стал первым голкипером, который сумел отразить 3 подряд пенальти в течение одного сезона, с тех пор как Opta ведёт статистический подсчёт (с сезона 2003/04).

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В выездном матче 5-го тура группового этапа ЛЧ Кошта при счете 1:0 в пользу Порту отразил удар с точки Ноа Ланга. Причём судья заставил форварда Брюгге перебить пенальти из-за нарушения правил (игроки вбежали в штрафную до удара) – но Кошта снова потащил мяч после удара!

Ранее Кошта отражал два пенальти в матчах с Байером. Переиграть вратаря Порту не сумели Патрик Шик и Керем Демирбай.

В данном видеообзоре "Футбол 24" предлагает вам насладиться не только шикарной игрой Кошты в рамке ворот, но и голами Тареми, Эванилсона и Эуштакио.