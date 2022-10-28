Вимоги тренерського штабу Еріка Тен Хага до голкіперів можуть змусити Манчестер Юнайтед попрощатися з Давідом Де Хеа.

Контракт іспанця з манкуніанцями чинний до літа 2023 року. У клубу є опція продовження іще на один сезон, але Манчестер Юнайтед сумнівається у доцільності її активування, повідомляє The Athletic.

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За інформацією джерела, існує щонайменше дві причини попрощатися з Де Хеа. По-перше, величезна зарплата Давіда (майже 20 мільйонів фунтів). Навіть якщо футболіст погодиться скоротить її вдвічі, все ще буде отримувати на рівні з іншими лідерами МЮ. По-друге, іспанець дуже невпевнено грає ногами, що є ключовою вимогою Тен Хага.

Зазначається, що нідерландець хоче отримати у своє розпорядження голкіпера, який буде впевнено діяти навіть за межами штрафного майданчика. Манчестер Юнайтед уже має список претендентів. Зокрема, йдеться про Діогу Кошту з Порту, який напередодні став рекордсменом Ліги чемпіонів.