Манчестер Юнайтед может стать одним из главных клубов на летнем трансферном рынке.

"Красные дьяволы" имеют несколько топ-целей для усиления состава. The Mirror предложил свой вариант основы команды Сульшера на сезон 2021/22.

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В команде "появятся" трое новичков, на которых придется потратить не менее 300 млн евро. Первый – центрбек Севильи Жюль Кунде. Transfermarkt оценивает француза в 50 млн евро, однако аппетиты испанского клуба могут оказаться еще больше. Дополнить атаку МЮ должен дуэт звезд Боруссии Д – Эрлинг Холанд и Джейдон Санчо. Их оценивают в 110 и 100 млн соответственно. Правда, переход норвежца ближайшим летом выглядит почти нереальным.

Добавим, что расходы Манчестер Юнайтед прошлым летом были значительно скромнее – около 83 млн евро.

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