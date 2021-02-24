"Очевидно, что все смотрят на Эрлинга как на одну из потенциальных новых звезд будущего. Очень трудно делать то, что ему удается в таком возрасте и на таком уровне. Он будет одним из будущих звезд следующего десятилетия. Мы видим, что такие звезды, как Ибрагимович, Роналду и Месси приближаются к эпохе, когда все задаются вопросом: "Как долго мы можем еще радоваться им?". Поэтому все ищут новое поколение.

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Максимум 10 клубов могут позволить себе приобрести Холанда и предоставить платформу, которая была бы привлекательной после Дортмунда... Четыре из этих клубов – английские. Я не думаю, что в мире есть спортивный директор или тренер, которого бы Эрлинг не интересовал. Это все равно что сказать: "Есть команда Формулы-1, которой не был бы интересен Льюис Хэмилтон?" – сказал Райола в комментарии ВВС.

Отметим, что Холанд провел 25 матчей в текущем сезоне, записав в свой актив 27 голов и 7 ассистов. Действующий контракт норвежца с Боруссией Д рассчитан до лета 2024 года, а цена за Transfermarkt – 110 млн евро.

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