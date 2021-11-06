Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко в привычной роли на дерби
В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на своем поле принимает Манчестер Сити. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.
Матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити начался в 14.30 по киевскому времени. В прямом эфире поединок показывает телеканал Setanta Sports, а "Футбол 24" ведет протокольную онлайн-трансляцию встречи.
Роналду не собирается делиться наградами с партнерами – португальца второй раз подряд признали игроком месяца в МЮ
Стартовые составы команд:
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван Биссака, Байли, Линделёф, Магуайр, Шоу – Мактоминай, Фред – Гринвуд, Фернандеш – Роналду
Запасные: Дин Хендерсон, Теллес, Далот, Лингард, Матич, ван де Беек, Марсьяль, Рашфорд, Санчо
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Стоунз, Канселу – Родри, Гюндоган, Бернарду – Де Брюйне, Жезус, Фоден
Запасные: Стеффен, Карсон, Аке, Стерлинг, Грилиш, Зинченко, Фернандиньо, Марез, Палмер
Супердербі в Манчестері та Мілані, Ярмола і Ко загрожують Ліверпулю, Конте повертається в АПЛ – анонс насиченого вікенду