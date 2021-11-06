Криштиану Роналду остается едва ли не единственным светлым пятном на фоне ужасающих результатов Манчестер Юнайтед.

Португалец признан лучшим игроком клуба в октябре, сообщает пресс-служба "красных дьяволов".

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За этот месяц Роналду провел 5 матчей, в которых отметился 2 голами и одной результативной передачей. 36-летний португалец не оставляет никаких шансов партнерам, забирая награду во второй раз подряд. Правда, в октябре Манчестер Юнайтед одержал всего две победы.

Напомним, сегодня подопечные Сульшера проведут дерби против соседей из Сити, начало поединка в 14.30.

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