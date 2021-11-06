Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко в звичній ролі на дербі
У рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на власному полі приймає Манчестер Сіті. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.
Матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті розпочався о 14:30 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок показує телеканал Setanta Sports, а "Футбол 24" веде протокольну онлайн-трансляцію зустрічі.
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Стартові склади команд:
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Біссака, Байлі, Ліндельоф, Магвайр, Шоу – Мактомінай, Фред – Грінвуд, Фернандеш – Роналду
Запасні: Дін Хендерсон, Теллес, Далот, Лінгард, Матіч, ван де Беек, Марсьяль, Рашфорд, Санчо
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Стоунз, Канселу – Родрі, Гюндоган, Бернарду – Де Брюйне, Жезус, Фоден
Запасні: Стеффен, Карсон, Аке, Стерлінг, Гріліш, Зінченко, Фернандінью, Марез, Палмер
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