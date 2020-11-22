Манчестер Сити ужасно начал АПЛ 2020/21. В 8-ми матчах подопечные Гвардиолы выиграли лишь трижды, а сам наставник установил личный антирекорд.

Тоттенхэм под руководством Жозе Моуринью нанес Манчестер Сити второе поражение в 8-ми турах Премьер-лиги. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали лишь 12 очков и разместились в нижней половине турнирной таблицы.

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:0 – видео голов и обзор матча

49-летний испанец еще ни разу в тренерской карьере не начинал сезон столь плохо. Еще никогда его команды (Барселона, Бавария или Манчестер Сити) не набирали в первых 8-ми поединках чемпионата так мало зачетных пунктов, отмечает Squawka. Заметим, буквально несколько дней назад Гвардиола подписал новый трехлетний контракт с клубом.

Интересно, что сейчас Сити имеет еще и отрицательную разницу забитых/пропущенных голов – 10 против 11. В следующем туре "горожане" будут принимать Бернли, который занимает предпоследнее место в чемпионате.

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