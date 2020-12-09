РБ Лейпциг удержал победу над Манчестер Юнайтед в матче 6-го Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча РБ Лейпциг – Манчестер Юнайтед.

Уже в самом дебюте поединка Анхелиньо вывел РБ Лейпциг вперед в счете, точно пробив в угол после передачи Забитцера. Чуть позже испанец классным навесом нашел Айдару, а гол Орбана отменили из-за офсайда.

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Во второй половине Клюйверт, казалось, добил Манчестер, однако манкунианцы ответили голом Бруну Фернандеш с пенальти и автоголом Конате, но на большее "красных дьяволов" не хватило.

Таким образом, РБ Лейпциг набрал 12 очков и завершил группу H на первом месте (правда, сегодня вечером ПСЖ может потеснить немцев, если обыграет Истанбул Башакшехир в поединке, который был остановлен). Манчестер Юнайтед с 9 пунктами финишировал третьим.

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