Атакующий хавбек уже долгое время находится на радарах европейских грандов, но МЮ считается лидером в борьбе за него, утверждает The Sun .

Вирц находится на радарах Ньюкасла и 9 европейских грандов.

Вирц хотел бы продолжать свое развитие в Байере, но главный тренер "красных дьяволов" Ральф Рангник надеется переманить Флориана на Олд Траффорд, несмотря на то, что он будет работать в Манчестере наставником до конца сезона.

Сейчас Флориана Вирца оценивают в 60 миллионов фунтов. Его контракт с Байером рассчитан до 2026 года. В этом сезоне 18-летний талант провел 21 поединок в футболке "фармацевтов", забил восемь мячей и отдал одиннадцать результативных пасов.

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