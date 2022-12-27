Атакувальний хавбек вже тривалий час перебуває на радарах європейських грандів, але МЮ вважається лідером у боротьбі за нього, стверджує The Sun.

Вірц перебуває на радарах Ньюкасла та 9-ти європейських грандів

Вірц хотів би продовжувати свій розвиток у Байєрі, але головний тренер "червоних дияволів" Ральф Рангнік сподівається переманити Флоріана на Олд Траффорд, незважаючи на те, що він працюватиме в Манчестері наставником лише до кінця сезону.

Зараз Флоріана Вірца оцінюють в 60 мільйонів фунтів. Його контракт з Байєром розрахований до 2026 року. Цього сезону 18-річний талант провів 21 поєдинок у футболці "фармацевтів", забив вісім м'ячів та віддав одинадцять результативних пасів.

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