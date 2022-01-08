Клуб из Манчестера хочет удержать Поля Погба, контракт которого истекает в конце сезона.

МЮ должен был предложить 28-летнему французу рекордную в истории английской Премьер-лиги заработную плату – 600 тысяч евро еженедельно, сообщает The Sun .

Манчестер Юнайтед ищет замену для Погба

Но менеджер Погба опроверг информацию о новом контракте с такой суммой. "Хотим разъяснить появившуюся в медиа информацию. Поль не получал предложений по поводу продления контракта в последние месяцы. Сейчас он полностью сконцентрирован на восстановлении после травмы, чтобы как можно быстрее помочь команде", – цитирует представителя Поля Daily Mail.

Напомним, летом француз станет свободным агентом, к нему присматриваются Ювентус и ПСЖ. В этом сезоне Поль Погба провел всего 13 матчей, в которых отличился семью результативными передачами.

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