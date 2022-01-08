Манчестер Юнайтед якобы предложил Погба рекордную зарплату – менеджер француза все опровергает
Клуб из Манчестера хочет удержать Поля Погба, контракт которого истекает в конце сезона.
МЮ должен был предложить 28-летнему французу рекордную в истории английской Премьер-лиги заработную плату – 600 тысяч евро еженедельно, сообщает The Sun.
Манчестер Юнайтед ищет замену для Погба
Но менеджер Погба опроверг информацию о новом контракте с такой суммой. "Хотим разъяснить появившуюся в медиа информацию. Поль не получал предложений по поводу продления контракта в последние месяцы. Сейчас он полностью сконцентрирован на восстановлении после травмы, чтобы как можно быстрее помочь команде", – цитирует представителя Поля Daily Mail.
Напомним, летом француз станет свободным агентом, к нему присматриваются Ювентус и ПСЖ. В этом сезоне Поль Погба провел всего 13 матчей, в которых отличился семью результативными передачами.
"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій