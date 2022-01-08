МЮ повинен був запропонувати 28-річному французу рекордну в історії англійської Прем'єр-ліги зарплатню – 600 тисяч євро щотижня, повідомляє The Sun.

Манчестер Юнайтед шукає заміну для Погба

Але менеджер Погба спростував інформацію щодо нового контракту з такою сумою. "Хочемо роз'яснити чутки, що з'явилися в медіа. Поль не отримував пропозицій щодо продовження контракту останніми місяцями. Зараз він повністю сконцентрований на відновленні після травми, щоб якнайшвидше допомогти команді", – цитує представника Поля Daily Mail.

Нагадаємо, влітку француз стане вільним агентом, до нього придивляються Ювентус та ПСЖ. Цього сезону Поль Погба провів лишень 13 матчів, у яких відзначився сімома результативними передачами.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій