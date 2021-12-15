Погба рискует покинуть клуб бесплатно следующим летом. Основными претендентами на звезду "красных дьяволов" называют Реал, ПСЖ и Барселону.

Рангник не будет никого убеждать остаться в Манчестер Юнайтед – сомнения есть у Роналду и еще двух звезд

Как сообщает The Sun со ссылкой на Daily Telegraph, в трансферном списке боссов Юнайтед находятся Бубакар Камара из Марселя, Джон Макгинн из Астон Виллы и дуэт из РБ Лейпциг – Амаду Айдара и Кристофер Нкунку.

Поль удачно начал кампанию под руководством экс-наставника Уле Гуннара Сульшера, сделав семь ассистов в первых четырех матчах Премьер-лиги, однако с тех пор ему не удалось выполнить никаких результативных действий в следующих девяти поединках. Сейчас француз восстанавливается от травмы подколенного сухожилия, полученной в матче АПЛ в октябре.

Ман Сити – Лидс: Зинченко венчает исторический погром в матче АПЛ – супертрио на 10 баллов, "сделка" украинца с VAR