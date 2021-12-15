Манчестер Юнайтед ищет замену для Погба
Манчестер Юнайтед рассматривает варианты усиления линии полузащиты, поскольку будущее французского хавбека на Олд Траффорде неопределенно.
Погба рискует покинуть клуб бесплатно следующим летом. Основными претендентами на звезду "красных дьяволов" называют Реал, ПСЖ и Барселону.
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Как сообщает The Sun со ссылкой на Daily Telegraph, в трансферном списке боссов Юнайтед находятся Бубакар Камара из Марселя, Джон Макгинн из Астон Виллы и дуэт из РБ Лейпциг – Амаду Айдара и Кристофер Нкунку.
Поль удачно начал кампанию под руководством экс-наставника Уле Гуннара Сульшера, сделав семь ассистов в первых четырех матчах Премьер-лиги, однако с тех пор ему не удалось выполнить никаких результативных действий в следующих девяти поединках. Сейчас француз восстанавливается от травмы подколенного сухожилия, полученной в матче АПЛ в октябре.
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