Чемпионат Франции 2022/23, 3 тур

Нант – Тулуза – 3:1

Голы: Гессан, 50, Мохаммед, 55, Симон, 61 – Абухляль, 15

Труа – Анже – 3:1

Голы: Рипар, 12, Бальде, 61, Одобер, 82 – Диони, 67

Удаление: Менди, 21 (А)

Лорьян – Клермон – 2:1

Голы: Моффи, 24 (пен), 41 – Шам, 62

Удаление: Боржес, 48 (К)

Ницца – Марсель – 0:3

Голы: Санчес, 10, 42, Тавареш, 37

Брест – Монпелье – 0:7

Голы: Мауасса, 6, Вахи, 10, 31, Хазри, 11, Козза, 25, Жермен, 64, 84

Удаление: Лес, Мелу, 50 (Б)

Реймс – Лион – 1:1

Голы: Ито, 24 – Дембеле, 86

Удаление: Лопи, 63 (Р)

Алексис Санчес открыл счет своим голам за Марсель. Чилиец оформил дубль в ворота Ниццы. В дебюте матча Алексис попал в верхний угол, а в конце первого тайма сыграл на добивании. Между этими голами отличился другой новичок Олимпика – Тавареш ювелирно пробил издалека. Марсель разгромно победил и поднялся на вершину таблицы.

Лион впервые в сезоне потерял очки, расписав ничью с Реймсом. "Ткачи" пропустили в первом тайме после навеса с правого фланга. Лион последнюю треть встречи играл в большинстве, но смог лишь сравнять счет. Дембеле откликнулся на подачу Шерки.

Монпелье поиздевался над Брестом, отгрузив 7 мячей. В других матчах Нант обыграл Тулузу, Труа справилась с Анже, а Лорьян оказался сильнее Клермона.

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