Сергей Милинкович-Савич может переехать в Англию, однако мешает один важный аспект.

Упрямое нежелание Фрэнки Де Йонга покидать Барселону ради Манчестер Юнайтед заставляет "красных дьяволов" искать другие варианты на рынке. По информации Calciomercato, в шорт-листе манкунианцев несколько ниже Фрэнки стоит Сергей Милинкович-Савич.

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Футболист сборной Сербии не прочь попробовать себя в новом чемпионате. МЮ также заинтересован в его услугах, однако подписать хавбека Лацио будет непросто. Рыночная стоимость Милинковича-Савича колеблется в районе 70 миллионов евро, а контракт с римлянами рассчитан до 2024 года. Этот трансфер может быть слишком дорогим.

В предыдущем сезоне 27-летний сербский полузащитник провел 47 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забив 11 голов и отдав 12 ассистов.

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