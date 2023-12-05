"Судаков демонстрировал, что играет в футболке Шахтера? Мне приятно, что молодежь слушает старших. Но хочу сказать одно. Если бы арбитр назначил пенальти, то неизвестно, показывал бы ли кто-нибудь футболку. Показывать футболку – это хорошо. Я очень хочу (и Судаков это прекрасно знает), чтобы Жора Судаков не закончил карьеру в этой футболке, желаю ему очень яркой карьеры, и все, что он может получить, это через большой труд.

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Я помню его совсем юным, совсем малым. Помню, как он попал в сборную Украины впервые, как появился впервые в Шахтере, хотя были сомнения у некоторых, что Судаков и Мудрик когда-нибудь будут играть за Шахтер. Помню те глаза, которые горели тогда, когда Судаков в своих первых матчах сражался за свое место в Шахтере. Какой объем работы он выполнял? А сейчас я считаю, что преданность делу не на том уровне, на котором была даже в прошлом сезоне. Конечно, имея рядом Мудрика, можно найти одну передачу вперед на футболиста, который может обогнать любого соперника и создать момент. А сейчас нужно творить.

Мудрик – это суперталант, а Судаков – это супертруд. И только супертруд может дать ему прогресс, который позволит играть на уровне топ-клубов Европы. А когда ты думаешь о том, как уволить тренера, "сплавить", и нравится он тебе или не нравится. Или когда думаешь, какие бутсы надевать, делаешь неправильный выбор и ставишь на колени всю команду, ну, наверное, это немного расконцентрированность. Но я искренне желаю ему большого футбольного будущего. Считаю, что то, что сейчас вокруг Судакова происходит, оказывает большое влияние на него и мешает ему. Не в лучшую сторону. Совершенно не в лучшую. Очень хочу, чтобы Судаков надел футболку Ювентуса и был там одним из лучших. Но для этого еще нужно очень много работать", – резюмировал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

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