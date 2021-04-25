27-летний игрок сборной Италии попал на радары Манчестер Юнайтед и Ливерпуля, сообщает Goal со ссылкой на Tuttosport.

Челси может усилить атакующую линию форвардом сборной Италии

Интересно, что это не первые гранды, которые настроены подписать Белотти. За ним уже стоит целая очередь грандов, среди которых, в частности, Ювентус, Милан, Челси и Интер. Потенциальным покупателям придется выложить немалую сумму для трансфера, ведь контракт Андреа с Торино рассчитан до лета 2022-го, а портал Transfermakrt оценивает его в 40 млн евро.

В нынешнем сезоне Серии А Белотти провел 29 поединков, в которых отличился 12 голами и 7 результативными передачами.

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