27-річний гравець збірної Італії потрапив на радари Манчестер Юнайтед та Ліверпуля, повідомляє Goal з посиланням на Tuttosport.

Челсі може підсилити атакувальну лінію форвардом збірної Італії

Цікаво, що це не перші гранди, які налаштовані підписати Белотті. За ним вже стоїть ціла черга грандів, серед яких, зокрема, Ювентус, Мілан, Челсі та Інтер. Потенційним покупцям доведеться викласти немалу суму для трансферу, адже контракт Андреа з Торіно розрахований до літа 2022-го, а портал Transfermakrt оцінює його в 40 млн євро.

У нинішньому сезоні Серії А Белотті провів 29 поєдинків, в яких відзначився 12 голами та 7 результативними передачами.

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