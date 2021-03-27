Нападающий Торино Андреа Белотти может летом перейти в Челси, сообщает The Sun.

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Лондонцы могут воспользоваться кризисной ситуацией в туринском клубе, из-за которой 27-летний форвард хочет сменить команду. Действующий контракт Андреа с Торино рассчитан до лета 2022-го.

После 27-ми туров Серии А Торино расположился в шаге от зоны вылета – на 17-й строчке. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Белотти провел 25 матчей, в которых отметился 11-ю голами и 5-ю ассистами.

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