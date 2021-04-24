Чемпионат Англии 2020/21, 33-й тур

Ливерпуль – Ньюкасл – 1:1

Голы: Салах, 3 – Уиллок, 90+5

Шеффилд – Брайтон – начало в 22:00

Ливерпуль в результате осечки с Лидсом в прошлом туре опустился аж на седьмую позицию в турнирной таблице, однако домашняя победа над Ньюкаслом вернула бы мерсисайдцев в зону Лиги чемпионов – благо, отставание составляло всего два очка. "Красные" не стали затягивать с реализацией этой важной задачи, открыв счёт уже на 3-й минуте. Отличился Салах, который зацепился за мяч на правом краю штрафной и ударом с разворота поразил ближнюю девятку – 1:0!

"Это – невозможно": Клопп не у восторге от нового формата Лиги чемпионов

Ньюкасл мог отыграться в результате заброса на ход Лонгстаффу на 20-й минуте, но переиграть Алиссона тот не сумел. Ливерпуль ответил вагоном моментов, расстреливая ворота Дубравки из всех углов и дистанций – хозяева провели аж 22 удара (9 в створ), однако ни до перерыва, ни после забить второй гол не удалось. Наказание за расточительность прилетело в компенсированное время, когда Сен-Максимен вывел Уилсона один на один с голкипером – в этот раз Алиссон не спас "красных". К сожалению для "сорок", лайнсмены заметили у Каллума игру рукой, отменили взятие ворот.

Впрочем, гости не сдались. На 90+5-й минуте Виллок принял скидку в центр штрафной и пробил с рикошетом от Фабинью – мяч пошёл в противоход Алиссону. 1:1! Ничья на Энфилде. Ливерпуль так и не вернулся в зону ЛЧ.

Гиггз променял карьеру и семью на секс – легенда Манчестер Юнайтед не едет на Евро и рискует сесть на 5 лет