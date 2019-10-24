Манчестер Юнайтед та Інтер поборються за Мюллєра взимку

Нападник мюнхенської Баварії Томас Мюллєр потрапив до сфери зацікавлень англійського Манчестер Юнайтед і міланського Інтера.

"Нерадзуррі" посилили свій інтерес до підписання 30-річного німця у зимове трансферне вікно, стверджує kicker.

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За інформацією видання, Інтер збирається скористатися туманними перспективами Мюллєра в Мюнхені. Форвард прагне мати більше ігрового часу, а його представників розлютило недавнє інтерв'ю президента Баварії Улі Хьонесса, в якому той зробив реверанс у бік Філіппе Коутінью перед Мюллєром.

Натомість редактор Sport Bild Крістіан Фальк повідомив, що в січневому трансфері нападника зацікавлений Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" мають відчутні проблеми в атаці після відходу Ромелу Лукаку та Алексіса Санчеса, а також через травму Антоні Марсьяля і невиразну форму Маркуса Рашфорда.

У нинішньому сезоні Томас Мюллєр провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких забив лише 1 м'яч. У структурі Баварії чемпіон світу-2014 перебуває із 11 років.

Inter Milan have intensified their interest in a January move for Thomas Müller. Müller's camp were displeased with Uli Hoeneß' statement "it was obvious that when Coutinho comes, things would be difficult for Müller" [Kicker] pic.twitter.com/URjSrM3aai — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 24, 2019

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