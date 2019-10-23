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Эрнандес будет прооперирован – у защитника Баварии диагностировали тяжелую травму

20:13 35 Читати українською
Эрнандес будет прооперирован – у защитника Баварии диагностировали тяжелую травму
Эрнандес ляжет под нож / Фото УЕФА

Плохие новости поступили из лазарета мюнхенской Баварии.

23’ Юссеф Эль-Араби
79’ Гильерме
 
Роберт Левандовски 34’
Роберт Левандовски 62’
Корентен Толиссо 75’
23’ Юссеф Эль-Араби
34’ Роберт Левандовски
62’ Роберт Левандовски
75’ Корентен Толиссо
79’ Гильерме

Травма Лукаса Эрнандеса в матче Лиги чемпионов Олимпиакос – Бавария (2:3) оказалась серьезнее, чем прогнозировалось. Защитнику мюнхенцев понадобится операция, сообщает официальный сайт клуба.

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После поединка врачи диагностировали у 23-летнего француза разрыв связок правого голеностопного сустава. О сроках восстановления защитника не сообщается.

Напомним, Эрнандес летом перебрался в Баварию с Атлетико за 80 млн евро. В текущем сезоне Бундеслиги француз провел 6 матчей.

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Германия Лукас Эрнандес Лукас Эрнандес Олимпиакос - Бавария Бавария Бавария
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