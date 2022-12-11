"Да, мы хотим нападающего, но только тогда, когда найдем нужного игрока. Мы прилагаем все усилия для этого. Исследуем каждую возможность и делаем все возможное.

Роналду получил порцию сокрушительной критики от Тен Хага – скандальное интервью, слабая форма и пустые обещания лета

Слухи о Гонсалу Рамуше и Коди Гакпо? Не буду комментировать конкретных игроков. У них есть контракты с другими клубами, я это уважаю. Если появится хорошая возможность, мы попытаемся подписать нужного нам игрока", – приводит слова Тен Хага инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, Манчестер Юнайтед решил расторгнуть контракт с Роналду, который раскритиковал клуб и тренера в скандальном интервью. На место португальца сразу начали сватать потенциальных новичков, среди которых Рамуш и Гакпо. Нападающие Бенфики и ПСВ проводят яркий клубный сезон, а также оба хорошо проявили себя на ЧМ-2022, оформив по 3 гола.

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