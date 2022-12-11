Манчестер Юнайтед хочет заменить Роналду уже зимой – на Олд Траффорд сватают двух бомбардиров ЧМ-2022
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг подтвердил намерение усилить атакующее звено во время январского окна.
"Да, мы хотим нападающего, но только тогда, когда найдем нужного игрока. Мы прилагаем все усилия для этого. Исследуем каждую возможность и делаем все возможное.
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Слухи о Гонсалу Рамуше и Коди Гакпо? Не буду комментировать конкретных игроков. У них есть контракты с другими клубами, я это уважаю. Если появится хорошая возможность, мы попытаемся подписать нужного нам игрока", – приводит слова Тен Хага инсайдер Фабрицио Романо.
Напомним, Манчестер Юнайтед решил расторгнуть контракт с Роналду, который раскритиковал клуб и тренера в скандальном интервью. На место португальца сразу начали сватать потенциальных новичков, среди которых Рамуш и Гакпо. Нападающие Бенфики и ПСВ проводят яркий клубный сезон, а также оба хорошо проявили себя на ЧМ-2022, оформив по 3 гола.
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