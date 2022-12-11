Манчестер Юнайтед хоче замінити Роналду вже взимку – на Олд Траффорд сватають двох бомбардирів ЧС-2022
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг підтвердив намір підсилити атакувальну ланку під час січневого вікна.
"Так, ми хочемо нападника, але лише тоді, коли знайдемо потрібного гравця. Ми докладаємо усіх зусиль для цього. Досліджуємо кожну можливість і робимо все можливе.
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Чутки про Гонсалу Рамуша і Коді Гакпо? Не буду коментувати конкретних гравців. У них є контракти з іншими клубами, я це поважаю. Якщо з'явиться хороша можливість, ми спробуємо підписати потрібного нам гравця", – наводить слова Тен Хага інсайдер Фабріціо Романо.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед вирішив розірвати контракт з Роналду, який розкритикував клуб і тренера в скандальному інтерв'ю. На місце португальця відразу почали сватати потенційних новачків, серед яких Рамуш та Гакпо. Нападники Бенфіки та ПСВ проводять яскравий клубний сезон, а також обоє добре проявили себе на ЧС-2022, оформивши по 3 голи.
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