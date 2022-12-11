"Так, ми хочемо нападника, але лише тоді, коли знайдемо потрібного гравця. Ми докладаємо усіх зусиль для цього. Досліджуємо кожну можливість і робимо все можливе.

Роналду отримав порцію нищівної критики від Тен Хага – скандальне інтерв'ю, слабка форма і порожні обіцянки літа

Чутки про Гонсалу Рамуша і Коді Гакпо? Не буду коментувати конкретних гравців. У них є контракти з іншими клубами, я це поважаю. Якщо з'явиться хороша можливість, ми спробуємо підписати потрібного нам гравця", – наводить слова Тен Хага інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед вирішив розірвати контракт з Роналду, який розкритикував клуб і тренера в скандальному інтерв'ю. На місце португальця відразу почали сватати потенційних новачків, серед яких Рамуш та Гакпо. Нападники Бенфіки та ПСВ проводять яскравий клубний сезон, а також обоє добре проявили себе на ЧС-2022, оформивши по 3 голи.

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