Манчестер Юнайтед уже в январе попытается подписать Габриэла Барбозу (Габигола), сообщает Sky Sports.

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Пока неизвестен размер предложения манкунианцев, но отмечается, что в сделку может быть включен Антони. Добавим, что речь идет не о полноценном трансфере, а об аренде.

Отметим, что Барбоза в текущем сезоне за Фламенго сыграл 53 матча, в которых отметился 18 голами и 4 ассистами. Антони же в МЮ проваливается – вингер в 10 поединках этого сезона не отличался результативными действиями. "Красные дьяволы" заплатили Аяксу за скандального бразильца 95 млн евро.

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