"Красные дьяволы" после домашнего погрома от Ман Сити приехали в Лондон. Экс-вингер Шахтера Виллиан вышел с первых минут. Матч, как и онлайн-трансляция Фулхэм – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартовал в 14:30. Магуайр – герой начала встречи. Сначала уже на 1 минуте едва не сошел с поля после удара от плеча своего же партнера в голову. А затем забрался в офсайд, когда Эриксен подавал стандарт. Гарначо идеально сбросил на Мактоминея, однако судьи усмотрели положение вне игры именно у Харри. Как следствие, у гостей так и осталось 0 ударов за 20 минут.

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Команда Марку Силвы наносит серьезные проблемы на контратаках. Виллиан разгоняет и попадает в блок, а дальше Онана одной рукой тянет после мощного выстрела Уилсона, но и здесь офсайд был. Бразилец получает роскошную диагональ от Палиньи, который со своей половины ввел мяч в игру, исполнив стандарт. Ван-Биссака успевает подкорректировать, снаряд летит на угловой. МЮ из своих 66% не может ничегошеньки придумать, тогда как Фулхэм уже выдал 3 ударные атаки, всячески намекая на продолжение. Невероятно, но факт. Манчестер Юнайтед на 27 минуте впервые пробил по воротам. Мактоминай снова на острие, достаточно опасно.

Эванс боковыми ножницами стрелял с нескольких метров, не хватило точности. Гарначо разогнал контру, Хёйлунд хоть чем-то продуктивным отметился на поле, откатив на Бруну – есть первое попадание в створ на 33-й! Лено секунд 30 стоял с мячом далеко за пределами штрафной, пока Хейлунд лениво не побежал в сторону вратаря "дачников". Подача Фернандеша в простой ситуации на трибуны – как символ нынешнего состояния манкунианцев. В начале второй половины состоялся еще один обыденный удар в руки Лено. Гарначо замахивался на миллион, а получилось традиционно на копейку. Впечатление, будто игра до первого гола – кто забьет, того и победа.

Всё чаще разрывает Фулхэм на огромном пространстве контратак. Виллиан не попал, Онана эффектно потянул удары Уилсона и Палиньи, Перейра не смог добить. Серия угловых лондонцев уже выглядит просто унизительно. Эпическая жёлтая для Гарначо. "Гениальный" пас пяткой в никуда, попытка исправить этот кошмар, удар в ногу сопернику. Марсьяль, заменивший абсолютно интертного 75-миллионного Хёйлунда хотя бы удар через себя выполнил с подачи Далота. Манчестер Юнайтед Пелльистри, еще один джокер тен Хага, отборолся на фланге, заставив ошибиться Палинью, а затем уже в пределах штрафной выбрал мяч для Фернандеша – Бруну дальним ударом прошил таки Лено. МЮ набирает 18 очков и вырывается на 6 строчку. Фулхэм опускается на 14 место (12 баллов).

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