Источники в раздевалке "красных дьяволов" сообщили Manchester Evening News о сомнениях некоторых футболистов команды в отношении главного тренера Эрика Тен Хага. Некоторые игроки также не впечатлены общим направлением деятельности клуба – руководство уже целый год следует своей стратегии, которая не приносит результат.

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Часть игроков Манчестер Юнайтед недовольна выступлениями своих партнёров по команде. Они считают, что у тренера есть "любимчики", которые получают игровое время вне зависимости от выступлений.

В сентябре Manchester Evening News сообщал о том, что игроки МЮ начали уставать от критики Тен Хага и его тактики.

В нынешнем сезоне "красные дьяволы" потерпели 8 поражений в 15 матчах во всех турнирах.

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