Манчестер Юнайтед вже у січні спробує підписати Габріела Барбозу (Габігола), повідомляє Sky Sports.

У Манчестер Юнайтед назріває бунт – гравці мають претензії до Тен Хага і клубної стратегії

Наразі невідомий розмір пропозиції манкуніанців, але зазначається, що в угоду може бути включений Антоні. Додамо, що йдеться не про повноцінний трансфер, а про оренду.

Зазначимо, що Барбоза у поточному сезоні за Фламенго зіграв 53 матчі, в яких відзначився 18 голами та 4 асистами. Антоні ж у МЮ провалюється – вінгер у 10 поєдинках цього сезону не відзначався результативними діями. "Червоні дияволи" заплатили Аяксу за скандального бразильця 95 млн євро.

АПЛ: Манчестер Юнайтед вимучив перемогу в Лондоні – джокер тен Хага з Бруну карають за промахи екс-зірку Шахтаря і Ко