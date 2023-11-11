Манчестер Юнайтед готовий влаштувати кадрову революцію вже під час найближчого трансферного вікна.

Незабаром Джим Реткліфф повинен закрити придбання 25% акцій "червоних дияволів" за 1,7 млрд євро. Новий бос хоче якомога швидше і ефективніше впливати на діяльність клубу, який за часи Глейзерів перетворився на посміховисько.

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Перші зміни – продаж провальних гравців. Під роздачу може потрапити жалюгідна атака МЮ, інформує The Sun. Реткліфф планує позбутися Антоні, Санчо і Марсьяля, трансфери яких свого часу обійшлися клубу в 240 млн євро. Усі троє мають проблеми з дисципліною, а на полі у нинушньому сезоні "вичавили" один гол та один асист.

Натомість Еріку Тен Хагу поки нічого не загрожує. Головний тренер Юнайтед зберігає певний кредит довіри завдяки успішному минулому сезону, і Реткліфф не буде поспішати зі змінами у цьому напрямку.

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