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Манчестер Юнайтед готовится перехватить Гризманна у Барселоны

24 мая 18:49 145 Читати українською
Манчестер Юнайтед готовится перехватить Гризманна у Барселоны
Антуан Гризманн / Фото futboltotal

Форвард Атлетико Антуан Гризманн пользуется высоким спросом среди европейских грандов.

Манчестер Юнайтед всерьез заинтересован в услугах Антуана Гризманна, сообщает The Independent.

Барселона готова приобрести вместе с Гризманном еще одного нападающего

Манкунианцы уже начали переговоры с мадридским клубом. "Матрасники" не против такого перехода, ведь в клубе смущены неопределенностью Барселоны относительно француза. Напомним, именно каталонский клуб называют главным претендентом на 28-летнего Антуана.

В текущем сезоне Примеры Гризманн провел 37 матчей, в которых отметился 15-ю голами и 10-ю ассистами.

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