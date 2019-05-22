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Барселона готова приобрести вместе с Гризманном еще одного нападающего

11:36 253 Читати українською
Барселона готова приобрести вместе с Гризманном еще одного нападающего
Антуан Гризманн / Reuters

Каталонская Барселона планирует серьезное усиление атакующего звена в летнее трансферное окно.

Чемпионы Испании не будут ограничиваться подписанием одного Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.

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В клубе считают, что основному центрфорварду Луису Суаресу нужна конкуренция. Именно поэтому Барселона интересуется нападающим Родриго из Валенсии и Александром Ляказеттом из Арсенала. Эти два кандидата могут стать достойной альтернативой уругвайцу.

Напомним, Барселона успела оформить первый громкий трансфер еще зимой – Аякс получил 75 млн евро за своего полузащитника Френки де Йонга.

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