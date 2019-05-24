Манчестер Юнайтед готується перехопити Грізманна у Барселони

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн користується високим попитом серед європейських грандів.

Манчестер Юнайтед серйозно зацікавлений в послугах Антуана Грізманна, повідомляє The Independent.

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Манкуніанці вже розпочали переговори з мадридським клубом. "Матрацники" не проти такого переходу, адже в клубі збентежені невизначеністю Барселони щодо француза. Нагадаємо, саме каталонський клуб називають головним претендентом на 28-річного Антуана.

В поточному сезоні Прімери Грізманн провів 37 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та 10-ма асистами.

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