Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович решил продолжить свою карьеру в Серии А.

Ибрагимович подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до лета 2023 года. Златан продолжит выступать под 11-м номером, сообщает официальный сайт Милана.

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По информации СМИ, 40-летний швед согласился на сравнительно символические условия. Его фиксированная зарплата составит 1,5 млн. евро. Предусмотрены бонусы за сыгранные матчи и результативность. К слову, Ибрагимович, по меньшей мере, до зимы на поле не появится, ведь проходит реабилитацию после реконструкции мениска.

Именно из-за травм Златан уже не был незаменимым игроком команды Стефано Пиоли в чемпионской кампании. Всего в прошлом сезоне Ибрагимович сыграл во всех турнирах за Милан 27 поединков (8 голов и 3 ассиста).

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