Лідер центру поля Мілана може переїхати на Туманний Альбіон і принести італійцям не тільки гроші, а й перспективного центрхава.

Згідно з інформацією Fichajes.net, Манчестер Юнайтед має великі плани на Ісмаеля Беннасера. Ерік Тен Хаг бажає посилити алжирським хавбеком центр поля "дияволів", однак викупити його у Мілана буде непросто.

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Контракт Ісмаеля із "россонері" розрахований до 2024 року, а трансферна вартість Беннасера оцінюється не менш як в 45 мільйонів євро. Ідея МЮ полягає в обміні – за алжирця манкуніанці пропонують Донні ван де Беека з доплатою.

Силу позиції "дияволів" повинен додати корпоративний хаос, який виник у таборі Мілана після переходу контрольного пакету акцій до компанії Red Bird. Через нього клуб має проблеми на трансферному ринку – на середину липня "россонері" підписали всього одного новачка. Ним став Дівок Оріджі.

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