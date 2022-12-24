Хавбек Бенфики и сборной Аргентины Энцо Фернандес стал лакомым кусочком для европейских грандов после удачных выступлений на ЧМ-2022.

После эффектных выступлений на катарском Мундиале Бенфика подняла цену на 21-летнего аргентинца, приобретенного за 12 миллионов летом. 100 миллионов португальцам было мало, поэтому они стремятся, чтобы покупатель оплатил клаусулу.

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Среди главных претендентов – Манчестер Юнайтед и Ливерпуль. Сейчас манкунианцы обошли мерсисайдцев в погоне за Энцо. Переговоры между всеми заинтересованными сторонами уже ведутся. "Красные дьяволы" готовы выплатить 120 миллионов евро, которые прописаны в клаусуле во избежание конкуренции, сообщает журналист Бруно Андраде.

В футболке Бенфики Фернандес провел 24 поединка, в которых отличился тремя голами и пятью результативными передачами.

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