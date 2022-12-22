Полузащитник Бенфики и сборной Аргентины Энцо Фернандес стал целью для многих европейских грандов.

"Орлы" не желают продавать Энцо за 100 млн евро – именно такое предложение Бенфика получила насчет перехода аргентинца, сообщает Albiceleste Talk.

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Интересно, что предложение поступило не от Ливерпуля, который в последнее время связывается с подписанием хавбека. В трансфере Энцо также заинтересованы Реал, ПСЖ, Ман Сити, Манчестер Юнайтед и Челси.

К слову, Энцо Фернандес проводит свой первый сезон в Европе. 21-летний аргентинец только прошлым летом перебрался в Бенфику, за которую успел сыграть 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов. На ЧМ-2022 в его активе 1+1 за 5 матчей.

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