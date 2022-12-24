Хавбек Бенфіки та збірної Аргентини Енцо Фернандес став ласим шматочком для європейських грандів після вдалих виступів на ЧС-2022.

Після ефектних виступів на катарському Мундіалі Бенфіка підняла ціну на 21-річного аргентинця, якого придбала за 12 мільйонів влітку. 100 мільйонів португальцям було замало, тож вони прагнуть, щоб покупець сплатив клаусулу.

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Серед головних претендентів є Манчестер Юнайтед і Ліверпуль. Зараз манкуніанці обійшли мерсисайдців у гонитві за Енцо. Перемовини між всіма зацікавленими сторонами вже ведуться. "Червоні дияволи" готові виплатити 120 мільйонів євро, які прописані у клаусулі, щоб уникнути конкуренції, повідомляє журналіст Бруно Андраде.

У футболці Бенфіки Фернандес провів 24 поєдинки, у яких відзначився трьома голами й п'ятьма результативними передачами.

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