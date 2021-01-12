Лидер нынешнего Реала Серхио Рамос не дает покоя европейским грандам. Теперь и МЮ намерен побороться за защитника.

34-летний капитан "бланкос" попал на радары Манчестер Юнайтед. Манкунианцы готовы предложить ему двухлетний контракт, сообщает Calciomercato.

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Правда, предложение "красных дьяволов" не сильно будет отличаться от того, что предлагает Рамосу президент Реала (менее 15 млн евро на сезон). В борьбе за защитника МЮ будет иметь звездных конкурентов: Ливерпуль, Манчестер Сити, ПСЖ и Ювентус.

Напомним, действующий контракт капитана со "сливочными" завершается летом, а потому с 1 января испанец может подписывать предварительный контракт с другим клубом.

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