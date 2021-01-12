Лідер нинішнього Реала Серхіо Рамос не дає спокою європейським грандам. Тепер і МЮ має намір поборотись за оборонця.

34-річний капітан "бланкос" потрапив на радари Манчестер Юнайтед. Манкуніанці готові запропонувати йому дворічний контракт, повідомляє Calciomercato.

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Щоправда, пропозиція "червоних дияволів" не сильно відрізнятиметься від тієї, що пропонує Рамосу президент Реала (менше, ніж 15 млн євро на сезон). У боротьбі за оборонця МЮ матиме зіркових конкурентів: Ліверпуль, Манчестер Сіті, ПСЖ та Ювентус.

Нагадаємо, чинний контракт капітана з "вершковими" завершується влітку, а тому з 1 січня іспанець може підписувати попередній контракт з іншим клубом.

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