Главный тренер МЮ Эрик Тен Хаг определился с игроками, которые не подходят для его проекта. Как информирует The Independent, в зимнее трансферное окно "красные дьяволы" будут готовы продать Каземиро, Рафаэля Варана и Джейдона Санчо.

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Согласно источнику, Каземиро не устраивает тренера своими характеристиками – Тен Хаг хотел бы видеть в команде полузащитника другого типа. Бразилец и сам предпочёл бы сменить обстановку. Он, как и Варан, пополнил состав манкунианцев, перейдя из Реала.

Сообщается, что клуб также может "проявить гибкость", если получит предложения по другим игрокам. Манчестер Юнайтед начнёт покупать новичков только после этих продаж.

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