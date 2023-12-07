Головний тренер МЮ Ерік Тен Хаг визначився з гравцями, які не підходять для його проекту. Як інформує The Independent, у зимове трансферне вікно "Червоні дияволи" будуть готові продати Каземіро, Рафаеля Варана і Джейдона Санчо.

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Згідно з джерелом, Каземіро не влаштовує тренера своїми характеристиками – Тен Хаг хотів би бачити в команді півзахисника іншого типу. Бразилець і сам вважав за краще б змінити обстановку. Він, як і Варан, кілька років тому поповнили склад манкуніанців, перейшовши з Реала.

Повідомляється, що клуб також може "проявити гнучкість", якщо отримає пропозиції щодо інших гравців. Манчестер Юнайтед почне купувати новачків тільки після цих продажів.

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