Манчестер Юнайтед готов приобрести Эриксена этим летом

Манкунианцы хотят воспользоваться неопределенностью относительно будущего датчанина в составе "шпор".

"Красные дьяволы" сделали запрос о доступности Эриксена в текущее трансферное окно, информирует Daily Mail.

Тоттенхэм готов предложить Эриксену невероятный контракт

Руководство Манчестер Юнайтед считает 27-летнего хавбека идеальной заменой Полю Погба, который может перейти в мадридский Реал. Плеймейкера Тоттенхэма оценивают в относительно скромные 70 миллионов фунтов, поскольку его соглашение со "шпорами" заканчивается летом 2020 года.

Манчестер Юнайтед близок к подписанию Милинковича-Савича, – СМИ

Статистика Эриксена в АПЛ 2018/19 – 8 голов и 12 ассистов в 35-ти матчах за Тоттенхэм.