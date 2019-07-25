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Манчестер Юнайтед готов приобрести Эриксена этим летом

07:30 34 Читати українською
Манчестер Юнайтед готов приобрести Эриксена этим летом
Кристиан Эриксен / Reuters

Манкунианцы хотят воспользоваться неопределенностью относительно будущего датчанина в составе "шпор".

"Красные дьяволы" сделали запрос о доступности Эриксена в текущее трансферное окно, информирует Daily Mail.

Тоттенхэм готов предложить Эриксену невероятный контракт

Руководство Манчестер Юнайтед считает 27-летнего хавбека идеальной заменой Полю Погба, который может перейти в мадридский Реал. Плеймейкера Тоттенхэма оценивают в относительно скромные 70 миллионов фунтов, поскольку его соглашение со "шпорами" заканчивается летом 2020 года.

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Статистика Эриксена в АПЛ 2018/19 – 8 голов и 12 ассистов в 35-ти матчах за Тоттенхэм.

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