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Тоттенхэм готов предложить Эриксену невероятный контракт

06:00 21 Читати українською
Тоттенхэм готов предложить Эриксену невероятный контракт
Кристиан Эриксен / ФК Тоттенхэм

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен может неплохо обогатиться, если примет предложение продлить сотрудничество с клубом.

Тоттенхэм не оставляет попыток сохранить Кристиана Эриксена, который является одним из лидеров команды Маурицио Почеттино. Финалист Лиги чемпионов 2018/19 готовит для хавбека новый контракт с улучшенными финансовыми условиями.

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28-летний датчанин может получить существенное повышение зарплаты – клуб предлагает ему оклад 200 тысяч фунтов в неделю, тогда как сейчас Эриксен зарабатывает только 80 тысяч. Впрочем, представители игрока сообщили клубу, финансовая сторона не является приоритетной для датского хавбека при принятии решения относительно своего будущего, отмечает Daily Mail.

Контракт Эриксена с Тоттенхэмом действует еще год. Ранее сообщалось об интересе Реала и Атлетико к игроку сборной Дании.

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Англия Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Тоттенхэм Тоттенхэм
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