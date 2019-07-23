Манчестер Юнайтед близок к подписанию Милинковича-Савича, – СМИ

Полузащитник римского Лацио Сергей Милинкович-Савич находится в шаге от перехода в английский Манчестер Юнайтед.

Клубы почти согласовали трансфер 24-летнего центрального хавбека, сообщает La Repubblica.

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Лацио должен получить за переход Милинковича-Савича 75 млн евро плюс бонусы. На Олд Траффорд серб должен стать заменой французу Полю Погба, который стремится перейти в мадридский Реал. Контракт сербского полузащитника с манкунианцами может быть подписан на 5 лет.

В сезоне 2018/19 Сергей Милинкович-Савич провел 31 матч в Серии А, в которых забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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