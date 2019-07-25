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Манчестер Юнайтед готовий придбати Еріксена цього літа

07:30 337 Читать на русском
Манчестер Юнайтед готовий придбати Еріксена цього літа
Крістіан Еріксен / Reuters

Манкуніанці хочуть скористатися невизначеністю щодо майбутнього данця у складі "шпор".

"Червоні дияволи" зробили запит щодо доступності Еріксена у поточне трансферне вікно, інформує Daily Mail.

Тоттенхем готовий запропонувати Еріксену неймовірний контракт

Керівництво Манчестер Юнайтед вважає 27-річного хавбека ідеальною заміною Полю Погба, який може перейти в мадридський Реал. Плеймейкера Тоттенхема оцінюють у відносно скромні 70 мільйонів фунтів, оскільки його угода зі "шпорами" закінчується влітку 2020 року.

Манчестер Юнайтед близький до підписання Мілінковіча-Савіча, – ЗМІ

Статистика Еріксена у АПЛ 2018/19 – 8 голів і 12 асистів у 35-ти матчах за Тоттенхем.

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