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Манчестер Юнайтед сделал щедрое предложение Лиону по Дембеле

24 мая 20:46 126 Читати українською
Манчестер Юнайтед сделал щедрое предложение Лиону по Дембеле
Мусса Дембеле / Фото ФК Лион

Нападающий Лиона Мусса Дембеле может перебраться на Туманный Альбион.

Мусса Дембеле попал на радары селекционной службы Манчестер Юнайтед, сообщает Goal.

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Манкунианцы уже прислали конкретное предложение Лиону по нападающему. "Красные дьяволы" готовы отдать 40 млн евро за 22-летнего француза.

Напомним, Мусса присоединился к Лиону летом 2018-го, перейдя из Селтика. Тогда французы заплатили за игрока 22 млн евро.

В текущем сезоне Лиги 1 Дембеле провел 32 матча, в которых отметился 15-ю голами и 5-ю ассистами.

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