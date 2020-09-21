Накануне Манчестер Юнайтед провел первый матч в сезоне, проиграв Кристал Пэлас (1:3). Манкунианцы впервые с 1995-го пропустили 3 мяча в дебютном матче сезона. Такой результат заставил боссов МЮ изменить свою стратегию – теперь они готовы тратиться на новых игроков.

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По информации MEN, "красные дьяволы" не планировали покупать новых защитников после того, как в прошлом году потратили на Магуайра и Ван Биссаку 130 млн фунтов. В этом году в приоритете было атакующая звено, куда очень хотели подписать Джейдона Санчо.

Однако после поражения от Кристал Пэлас трансферные приоритеты изменились. Теперь Манчестер Юнайтед хочет нового левого защитника, ведь в эту зону не было подписаний от 2014 года, когда пришел Люк Шоу. Все тот же MEN отмечает, что информация о почти согласованном переходе Алекса Теллеса не соответствует действительности. Да, бразилец, который способен закрыть весь левый фланг, среди претендентов, но не более. В то же время манкунианцы восхищаются талантом Виталия Миколенко из киевского Динамо.

Ранее Манчестер Юнайтед пытался купить защитника Реала Серхио Регилона, но тот выбрал Тоттенхэм. Теперь клуб будет бороться за Теллеса, у которого остался всего год контракта с Порту, и Миколенко, которого Динамо так просто не отпустит.

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